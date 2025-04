Questa sera alle 20.45 andrà in scena il derby della Capitale, valido per la 32esima giornata di Serie A. L’ex di entrambe le squadre, Lionello Manfredonia, per l’occasione ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

Qualche laziale le rinfaccia mai il suo trascorso romanista?

“Certo, succede ancora oggi, quando qualcuno mi incontra per strada e mi chiede come ha fatto un laziale a giocare per la Roma. È normale, nella Lazio sono stato 14 anni”.

Ex Lazio ed ex Juventus, come ha fatto a farsi apprezzare dai tifosi giallorossi?

“Con le prestazioni, se giochi bene poi non ti dice più niente nessuno. Ma è stato difficilissimo. Ho cercato di isolarmi e di non cedere alle pressioni”.

Che gara si aspetta stasera?

“La Lazio viene da una brutta sconfitta, la Roma è in salute. Ma nel derby può succedere di tutto. Spesso lo risolve un giocatore che nessuno si aspetta”

E chi lo può decidere stavolta?

“Nella Roma il più forte è Paredes: grande carattere e personalità. tra i biancocelesti Isaksen, che è in un ottimo momento”.