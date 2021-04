Gioca l’altra Roma, ma non è una scelta

Corriere dello Sport (R.Maida) – E’ la Roma B ma fino ad un certo punto. Non è questione di gestire le energie o di calcoli in vista del Manchester United: è un problema di sopravvivenza. Alla fine della gara con l’Ajax diversi giocatori erano sfiniti fisicamente ed emotivamente. E così Fonseca a Torino ha portato 22 giocatori: sono previsti almeno 7 cambi nella formazione titolare. Uno che probabilmente riposerà è Gianluca Mancini. Inoltre il difensore è anche diffidato e in caso di giallo salterebbe la gara contro l’Atalanta. Al suo posto è pronto Fazio.

Anche Diawara è pronto a sedersi in panchina per lasciare spazio a Villar, mentre il secondo mediano dovrebbe essere Veretout che ha bisogno di giocare per tornare in forma. Sulle fasce invece Bruno Peres ha il posto assicurato a sinistra dopo aver saltato per squalifica l’Ajax. A destra invece ecco il giovane Reynolds. Rick Karsdorp riposa vista che non è al meglio ed ha un piccolo affaticamento muscolare, così come Calafiori. In attacco infine non ci sarà Pellegrini per squalifica e Mkhitaryan è a corto di benzina dopo gli 87′ di giovedì, quindi giocheranno sicuramente Carles Perez e Pedro dietro a Borja Mayoral.