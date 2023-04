L’attaccante messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez, sta vivendo una stagione molto importante sul piano realizzativo: 18 gol in 37 partite, di cui 5 in Europa League. “Sarà un’altra finale. Dobbiamo portare questa partita nelle nostre mani e assicurarci di andare avanti. Giochiamo in casa e credo che la Roma sentirà cosa è il De Kuip”, queste le parole dell’attaccante a pochi giorni dalla sfida europea, con i giallorossi di Mourinho ospiti della capolista dell’Eredivise.