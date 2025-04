Gigante N’Dicka: è il ministro della difesa

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Toh, chi si rivede. Dopo cinque mesi di digiuno Evan N’Dicka è tornato attivo sui social. L’ultima foto postata ritraeva il suo stacco di testa e gol contro il Tottenham, la prima vera gara sotto la guida di Ranieri.

L’ivoriano è tornato a pubblicare e lo ha fatto con un altro colpo di testa, quello che ha propiziato il gol di Shomuorodv per il pareggio contro la Juve. In questo momento N’Ndicka si sente un supersayan, un imbattibile della difesa romanista, il più forte in questo momento tra i centrali di tutta la Serie A. E come dargli torto: da De Rossi fino a Ranieri, Evan è stato uno dei pochi giocatori ad aver comunque mantenuto alto il suo livello di prestazione.

Nel suo Paese, la Costa d’Avorio, lo hanno ribattezzato “il ministro della Difesa”. Perché anche in nazionale è insuperabile ed è stato uno dei protagonisti della vittoria della Coppa d’Africa vinta un anno fa. Ecco, da quel trofeo, Evan non si è mai più fermato ed è cresciuto in maniera incredibile da Mourinho fino a Ranieri.