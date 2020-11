Giannini: “Pellegrini è bravo in ogni ruolo. La Roma può puntare allo Scudetto”

Il campionato quest’anno, almeno dalle prime gare, sembra molto più equilibrato che in passato. Il Milan è al vertice, con 5 vittorie ed un pareggio, mentre tutte le altre squadre faticano a trovare continuità. Una situazione che, secondo Giuseppe Giannini, altre compagini non inserite tra le favorite ai nastri di partenza potrebbero sfruttare. Di seguito, alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Principe nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio.

Sul Cluj…

È sempre difficile giocare con squadre romene, ma la Roma ha qualcosa in più delle avversarie del suo girone. In campionato sta facendo bene e ora si aspetta la sentenza sul caso Diawara. Sono fiducioso sulla formazione giallorossa perché davanti ha fantasia, velocità, imprevedibilità. L’anno scorso era Dzeko dipendente e ora invece mi auguro che Pedro e Mkhitaryan possano aiutare la squadra a realizzare gol per salire in classifica. È vero, servirebbe più concretezza ma la caratteristica dei calciatori fantasiosi è quella di creare, hanno facilità nel saltare l’uomo e non sempre sono lucidi sotto porta. Ma sono tutti grandi calciatori.

Pellegrini è in continua crescita…

Cambia ruolo spesso, lo abbiamo visto a volte dietro Dzeko altre più basso insieme a Veretout. Non vorrei che che tutti questi ruoli lo infastidissero, anche se lui è bravo a giocare dappertutto. Io lo metterei in un centrocampo a tre e gli farei fare la mezzala come al Sassuolo con Di Francesco. Ha grande tecnica, è dinamico e lo vedo simile a Tardelli.

La Roma può puntare alla Champions?

Il campionato è così equilibrato che una squadra come la Roma può puntare anche allo scudetto. La Juve stenta, l’Inter alterna il Napoli idem. Il Milan è costante e la Roma è su quella falsariga. Ha un’identità di gioco, un’idea, e giocatori che si conoscono. Può puntare al titolo.