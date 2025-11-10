Dopo il match tra Roma e Udinese, che ha visto la squadra di Gasperini proiettarsi a 24 punti insieme all’Inter, c’è stato spazio per un’accoglienza speciale sotto la curva sud a tre giocatori che hanno scritto la nostra storia: Giuseppe Giannini, Sebino Nela e Ruggiero Rizzitelli. Si sono poi recati al Roma Store per ricevere un ulteriore abbraccio da parte dei tifosi, Di seguito il comunicato della società:
Legati alla Roma in maniera indissolubile, Giuseppe Giannini, Sebino Nela e Ruggiero Rizzitelli sono stati invitati dall’AS Roma a rivivere insieme le emozioni del passato in occasione di Roma-Udinese e del lancio della nuova collezione Terrace Icons, che si richiama agli anni 80 e 90, quelli in cui hanno vestito la maglia giallorossa.
Prima l’abbraccio dello Stadio Olimpico, con il passaggio sotto la Curva Sud per vivere nuovamente quel bagno d’amore che in tante occasioni hanno ricevuto dopo un gol o una vittoria importante. Poi il Meet&Greet all’AS Roma Store della Stazione Termini con un gruppo di tifosi che si sono messi pazientemente in fila dalle prime ore del mattino per poterli incontrare, fotografare e farsi autografare maglie e memorabilia.
Un amore che sopravvive allo scorrere del tempo, perché chi difende questi colori con orgoglio e senso di appartenenza resta per sempre nel cuore di chi tifa Roma“.
asroma.com