Giannini ci crede: “In un campionato così equilibrato, la Roma potrebbe puntare allo Scudetto”

Il Messaggero (G. Lengua) – Giuseppe Giannini promuove la Roma e il suo reparto offensivo, composto da giocatori con anni di carriera alle spalle e capaci di restituire alla squadra nuovi stimoli e certezze.

La Roma ha puntato sull’esperienza, è una scelta vincente?

Dipende dagli obiettivi iniziali. Se arrivi da un’annata non esaltante come quella della scorsa stagione è normale che ci sia la voglia di fare qualcosa di importante. E puoi farlo basandoti più sull’esperienza e non sui giovani, che vanno fatti crescere e inseriti con calma, come sta facendo Fonseca.

Fonseca ha trovato la formula giusta in attacco?

L’idea che ha sviluppato con due mezzepunte dietro Dzeko è una caratteristica dei portoghesi. È stata una buona intuizione e i risultati gli stanno dando ragione.

A cosa può puntare la Roma?

È un campionato talmente equilibrato che potrebbe anche vincere lo scudetto. Juve e Inter stentano, mentre Napoli, Milan e la Roma hanno un’idea di gioco che, in questo momento, deve essere accompagnata dalla mancanza di infortuni e dall’assenza di contagi.