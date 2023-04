Giannini al Gran Galà del Calcio: “Pellegrini ha dimostrato di poter essere un gran capitano. A Mourinho rinnoverei subito il contratto”

Al Gran Galà del Calcio ha parlato anche l’ex storico capitano giallorosso Giuseppe Giannini. Per lui il premio Rabona Mobile “Miglior Goal Vintage”. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tv Play:

“Pellegrini ieri (contro l’Udinese, ndr) ha fatto una grande partita e ha dimostrato di avere personalità e spessore per portare la fascia da capitano. Non credo che i grandi giocatori come Dybala creino problemi particolari. Giocare con Dybala è un vantaggio”

Sul Feyenoord.

“Sono le classiche partite che i tifosi aspettano e loro sanno essere competivi con il calore, ci saranno 70mila persone come sempre. Mi aspetto di vedere la stessa Roma vista con l’Udinese. Una squadra che sa quello che vuole, determinata e aggressiva. C’è grande affetto da parte della gente”

Su Mourinho.

“Sono uno di quelli che pensa che Mourinho abbia portato carisma e un’aria da vincente in un ambiente che aveva perso due leader come Totti e De Rossi. Avere uno come lui è un vantaggio. Sono pro Mourinho. Immagino che Mourinho stesso si sia accorto che la piazza è fuori dagli schemi. Lo hanno subito eletto a condottiero e lo sa. Riesce anche gestire la gente anche nei gesti. Lui è riuscito a fermare la Curva Sud per difendere Stankovic. Il rinnovo dipende dalla società non da me. Fosse per me rinnoverei subito il contratto”.