Gianluca Virzi, agente FIFA e procuratore calcistico, è stato intervistato ai microfoni di allroma.it ed ha toccato vari temi: ha parlato delle big della Serie A dopo la fine del calciomercato, dell’arrivo di Gasperini in giallorosso, e del giovane talento Lorenzo Paratici, figlio d’arte che Virzi conosce benissimo.

Si è chiuso il mercato da pochi giorni. Secondo lei qual’è stato il colpo più importante messo a segno dalle grandi? “Il mercato si è chiuso con operazioni mirate da parte di ogni singola società, quindi si è preso quello che era più giusto prendere anche in base alle caratteristiche dei moduli. Il colpo migliore fatto è sicuramente Zhegrova alla Juventus, acquisto da top player. E’ un calciatore di cui si è parlato poco, ma arrivando in bianconero ricorderà un po’ Cristiano Ronaldo quello di Manchester e poi quando si è consolidato assomiglierà a quello di Madrid. Fa divertire il pubblico, è imprendibile, ha caratteristiche alla Douglas Costa avendo però qualcosa in più”.

Come vede la Roma dopo il mercato fatto e i sei punti realizzati dalla squadra di Gasperini? “La Roma ha preso il top player degli allenatori, è lui sicuramente il miglior acquisto. Ci sono obiettivi prefissati da parte dei Friedkin con un percorso a lunga scadenza, Gasperini sarà quella linea guida che porterà la Roma a raggiungere obiettivi importanti. Già quest’anno la Roma può ambire ai primi posti del campionato, sono convinto che sia una squadra attrezzata in base a ciò che voleva il mister. Se non questo, l’anno prossimo Gasperini porterà i giallorossi a livelli veramente importanti”.

Ti aspettavi qualcosa in più da Massara? Magari Sancho, Dominguez o semplicemente lo scambio Gimenez-Dovbyk…“Lo scambio è stato percorribile fino agli ultimi minuti di mercato. Io credo che ne aveva più bisogno il Milan che la Roma perchè Dovbyk avrà un ruolo importante con Gasperini, se non si è fatto è perchè le condizioni non ci sono state al 100% ma la decisione pendeva da parte dei giallorossi. Ripeto, se è rimasto è perche Gasperini sul calciatore ci può conta, il Milan aveva bisogno per forza di far uscire Gimenez anche se non c’è riuscito”.

La Roma ha tanti giovani interessanti come Arena e Romano, ma in queste ore chi sta rubando parecchio la scena è Lorenzo Paratici, ex Sampdoria e figlio d’arte. Lei che lo conosce benissimo: che caratteristiche ha? “E’ una domanda che mi piace tantissimo perchè tra i profili migliori in assoluto del settore giovanile c’è Paratici, calciatore che conosco benissimo. Ha caratteristiche da prima punta ma con grande gamba, un fiuto del gol eccezionale, una capacità di leggere l’azione in verticale che riesce a rompere le difese in due. E’ un calciatore intelligente, ovunque è andato in qualsiasi categoria anche da sotto età ha sempre fatto gol. E la tripletta contro la Roma City non è un caso, visto che sono segnali importanti per una società come la Roma che vede i giovani e che ha vinto diversi scudetti. Credo che Lorenzo nel settore giovanile sia solo di passaggio perchè spesso sarà aggregato in Prima Squadra e Gasperini nei giovani ci vede tantissimo. Ne sentiremo parlare molto presto”.

Per la Roma si è parlato anche di Fortini, calciatore interessante della Fiorentina, anche se i viola hanno respinto l’offerta..“Non ho mai pensato che passasse alla Roma, perchè la Fiorentina è attenta ai giovani e credo sia giusto che sia rimasto in un ambiente bellissimo come il Viola Park, che definisco il tempio del calcio”