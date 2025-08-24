Gianluca Nani:”Baldanzi ha un ingaggio che non possiamo permetterci”

Il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani,è intervenuto ai microfoni di TV12 ed ha rilasciato alcune parole su Tommaso Baldanzi e l’ex giallorosso Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole:

Su Zaniolo

“È un sogno. Un giocatore che ha un livello altissimo, viene già da grandi squadre con ingaggi pesanti. Più che un obiettivo lo considero un sogno ma a volte i sogni si realizzano”

Su Baldanzi

“Non è neanche un sogno. Non l’abbiamo mai cercato. Ce l’hanno offerto ma ha un ingaggio che non possiamo permetterci. Non abbiamo mai neanche accarezzato l’idea”.