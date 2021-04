Gianluca e quella fascia d’orgoglio: “Io non romano, ma che emozione”

Il Messaggero (G. Lengua) – Gianluca Mancini è stato la garanzia di Paulo Fonseca in una stagione in cui il reparto difensivo della Roma è risultato quello più falcidiato dagli infortuni. Lui non ha mai mollato – se non tra novembre e dicembre per un risentimento muscolare all’adduttore – e questo non solo gli ha permesso di essere il calciatore più utilizzato dal portoghese (2810 minuti), ma si è anche guadagnato la fascia da capitano indossandola a inizio partita. Un evento che è coinciso con la presenza numero 100 in Serie A.

Un vero trionfo, festeggiato con il sorriso e con una vittoria contro il Bologna che ha lasciato la Roma ancora aggrappata alla speranza di poter scalare posizioni in campionato. “Aver indossato la fascia da capitano è stata un’emozione unica soprattutto sapendo chi l’ha indossata in passato. Ero molto nervoso, magari far male nella prima da capitano avrebbe portato iella. Il ritorno con l’Ajax? Sarà probabilmente la partita più importante della stagione“, ha detto nel post-partita.