Giancarlo De Sisti compie 80 anni: gli auguri della Roma ed una maglia speciale – VIDEO

Giornata speciale per un figlio di Roma. Il 13 marzo è un giorno da romanisti: in questo giorno infatti sono nati alcuni grandi calciatori della nostra storia. Nicolas Lombardo, Giosuè Stucchi, Sebino Nela, Bruno Conti. Ma 80 anni fa nasceva Giancarlo De Sisti. “Picchio”, come era soprannominato, inizia la carriera nelle giovanili della Roma, la stagione è quella del 199/60. A 17 anni, non ancora maggiorenne fa il suo esordio con la maglia della prima squadra in serie A. Nel 1960/61 con la sua amata Roma vince la Coppa delle Fiere (rinominata qualche anno più tardi Coppa UEFA). In ampo nazionale si aggiudica la Coppa Italia dell’edizione 1963/64. Poi l’anno dopo le strade si divideranno, ma De Sisti rimarrà nella storia

La Roma, attraverso i social, ha voluto celebrare il compleanno dell’ex giocatore: “Tanti auguri Picchio“, ed ha anche recapitato un regalo speciale. La società ha infatti deciso di consegnare una maglia con una dedica speciale: “I colori del nostro cuore, la maglia che ci unisce. A Giancarlo De Sisti, bandiera giallorossa. L’ASRoma“.