Gian Piero Ventura annuncia il suo ritiro: “Tante soddisfazioni e qualche momento negativo”

Nel giorno più importante per la Nazionale italiana dopo aver vinto l’Europeo a luglio, Gian Piero Ventura annuncia il suo ritiro dal calcio. “Ho deciso di fermarmi. Non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita“. Colui che ha rimediato una delle pagine più ingloriose dell’Italia parla anche a Mancini: “Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli“.