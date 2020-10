Giallorossi svogliati. Fonseca sorride solo per Smalling

La Repubblica (F. Ferrazza) – E’ ancora Europa per la Roma. Ed è solo un pareggio quello andato in scena ieri sera all’Olimpico nella seconda giornata di Europa League tra giallorossi e CSKA Sofia. Un brutto pareggio dopo la vittoria all’esordio a Berna contro lo Young Boys. La Roma reduce dalla gara contro il Milan schierano dal primo istante Chris Smalling, che gioca 55 minuti dimostrando ancora una volta personalità e sicurezza accanto a Fazio e Kumbulla. E’ però una sfida caratterizzata dal tanto turnover e gli uomini di Fonseca non riescono a sbloccare il risultato. Finisce a reti bianche, 0-0, grazie anche a qualche buon intervento di Pau Lopez.