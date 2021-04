Giallorosse ok a Firenze: ora la Coppa

Il Tempo (V.Lo Russo) – La Roma vince in casa della Fiorentina in rimonta e consolida la quarta posizione in classifica. Le giallorosse hanno prima subito il gol delle viola per poi rifarsi nella ripresa in gol al 66′ con Giugliano su calcio di rigore e al 69′ con Annamaria Serturini. Prima delle due reti, la Roma aveva colpito ben quattro legni. Soddisfazione nelle parole della coach Bavagnoli: «Abbiamo nuovamente onorato questa gara, contro la Fiorentina facciamo sempre delle belle gare. Ci stiamo abituando a diventare una squadra che può giocarsela con chiunque, non perdendo mai l’attenzione sui momenti della gara. Faccio i complimenti alle ragazze, sono state veramente brave».