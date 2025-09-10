Oggi, 10 settembre, si celebra idealmente il novantesimo compleanno di Giacomo Losi, storico capitano e leggenda della Roma negli anni ’50 e ’60. L’ex terzino, scomparso lo scorso 4 febbraio, è stato ricordato dal club con un sentito messaggio sui propri canali social: “Una bandiera senza tempo, un simbolo di fedeltà. Oggi, Giacomo Losi avrebbe compiuto 90 anni. Core de Roma”.

Come riportato dai profili ufficiali della società, il ricordo di Losi è un momento di omaggio a una delle figure più rappresentative della storia romanista, simbolo di attaccamento e passione per i colori giallorossi. La sua scomparsa, lo scorso febbraio, aveva suscitato polemiche tra i tifosi per la mancata partecipazione di calciatori e dirigenti ai funerali, alimentando discussioni sull’omaggio dovuto a una vera e propria icona del club.

Il tributo social di oggi vuole dunque celebrare la memoria di Losi, ricordando la sua carriera e il legame indissolubile con la Roma.