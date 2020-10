Giacomelli fermato: almeno due turni di stop all’arbitro di Milan-Roma

La Gazzetta dello Sport (E. Lusena) – Fermati. Due rigori sbagliati, errori evidenti di gestione e una partita nel pallone. Era difficilmente evitabile che il designatore degli arbitri di Serie A e B, Nicola Rizzoli, non prendesse provvedimenti nei confronti di Piero Giacomelli e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e Var lunedì sera nel posticipo di San Siro tra Milan e Roma, conclusosi sul 3-3. Troppo gravi i due errori, quelli che hanno portato al rigore per la Roma prima (trasformato da Veretout) e al rigore per il Milan poi (trasformato da Ibrahimovic). Seguirà un periodo di stop almeno fino alla pausa Nazionali e poi, dopo qualche designazione in Serie B, si deciderà per il suo reintegro graduale nel massimo campionato. Non si tratta, come ribadisce l’Aia, di voler punire l’arbitro: si tratta di cercare di fargli ritrovare serenità dopo un arbitraggio no.