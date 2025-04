Il Corriere della Sera (M. Perrone) – Sette gol per fare 21 punti. Niente male. La Roma e la regina degli 1-0 ne ha già ottenuti 7, record stagionale, uno in più del Napoli e 2 in più della Fiorentina. Il primo quando c’era ancora Juric, contro il Torino, grazie a Dybala che dribblò anche il portiere Milinkovic approfittando con una magia di un passaggio indietro di Linetty: fu l’ultimo dei 4 successi col tecnico croato. Gli altri sei 1-0 sono arrivati nelle ultime 10 giornate: un rigore della Joya a Venezia, una punizione a Parma e un sinistro dopo 22 secondi a Empoli di Soulé, 2 reti di Dovbyk al Cagliari e a Lecce, infine il tocco di Shomurodov al Verona, a un passo dalla porta vuota, tra Coppola e Ghilardi addormentati. Sei vittorie di corto muso, quelle di Ranieri, ottenute contro le 6 squadre che stanno lottando per evitare di scendere in B insieme al Monza. Solo in 5 campionati la Roma ha ottenuto più 1-0 nella sua storia, e il record non è lontano: Pugliese nel 1965-66 e Liedholm nel 1974-75 vinsero 9 volte in questa maniera.