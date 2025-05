Il Tempo (F. Biafora) – Domani alle 21 la dirigenza della Roma seguirà con attenzione Sunderland–Coventry, semifinale playoff di Championship. Ghisolfi osserverà Le Fée, ceduto in prestito con riscatto condizionato: in caso di promozione in Premier League, scatterà l’obbligo d’acquisto a 18 milioni più 6 di bonus.

La clausola sulle presenze è già stata raggiunta. Alla Roma potrebbero entrare subito oltre 2 milioni e, in caso di salvezza del Sunderland, ulteriori incassi nei prossimi due anni. Previsto anche un 10% sulla futura plusvalenza.