Corriere dello Sport (R. Maida) – Florient Ghisolfi interviene sul rinnovo di Svilar: “Lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto ma vogliamo rinnovare perché se lo merita”. Il direttore ha già incontrato diverse volte lo staff del portiere. Ha presentato una proposta che è stata rifiutata e dall’altra parte hanno rilanciato, chiedendo una cifra intorno ai 4 milioni netti a stagione.

La Roma sta prendendo tempo, anche per comprendere quale sia davvero la strategia della controparte. Il club, inoltre, non è nelle condizioni di trattenere nessuno davanti a offerte sconvolgenti. A meno che non arrivi un’offerta in stile Alisson–Liverpool, Svilar non si muoverà. Non è escluso, quindi, che la trattativa per il rinnovo possa riprendere a settembre, a mercato chiuso. La Roma conta di sistemare la questione.