Il futuro di Florent Ghisolfi potrebbe restare in Italia, ma con colori completamente diversi. Dopo la fine anticipata della sua avventura alla Roma, durata appena una stagione, il dirigente francese sarebbe infatti finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo per rilanciare il progetto tecnico.

A riportare l’indiscrezione è Giovanni Albanese su X, secondo cui Ghisolfi sarebbe uno dei profili valutati dalla dirigenza bianconera per affiancare la nuova struttura societaria. La pista è ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse appare concreto, soprattutto per l’esperienza internazionale e la capacità del dirigente di lavorare su progetti giovani e sostenibili, qualità molto apprezzate in casa Juve.

Dopo la brusca rottura con la Roma, la possibilità di una nuova sfida in un top club italiano rappresenterebbe una risposta immediata e ambiziosa per Ghisolfi, che ora attende di capire se l’interesse bianconero si trasformerà in una proposta formale.