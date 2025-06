Florent Ghisolfi è al lavoro per costruire una Roma solida e ambiziosa, su misura per Gian Piero Gasperini. Tra i profili seguiti c’è quello di Leonardo Balerdi, centrale del Marsiglia, già monitorato da tempo. L’operazione, però, si presenta in salita: le richieste economiche del club francese sono considerate troppo elevate, e i margini per trattare appaiono ristretti. Per questo motivo, la dirigenza giallorossa sta valutando piste alternative. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i nomi in cima alla lista sono quelli di Sam Beukema e Jhon Lucumì, colonne della difesa del Bologna.