Ghirardi: “Spero che la nuova proprietà costruisca una rosa competitiva attorno a Zaniolo”

Giorgio Ghirardi, agente Fifa e collaboratore della Vigo Global Sport Services (agenzia di cui è proprietario Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo) ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo. Oltre a commentare la situazione legata al numero 22 romanista, Ghirardi ha parlato anche di Ebrima Darboe e Maissa Codou, giocatori della Roma Primavera di cui Ghirardi è procuratore. Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Zaniolo.

Le condizioni di Nicolò sono buone, sta recuperando per tornare sano e per non uscire più dal campo. Zaniolo attira gli interessi di grandi club d’Europa, è sicuramente un motivo d’orgoglio sia per lui che per la Roma, non mi risultano però offerte post nuovo infortunio. Mi auguro che la nuova proprietà possa investire su una rosa competitiva che venga costruita attorno anche alla presenza di Nicolò.

Su Darboe e Codou.

Codou è arrivato lo scorso anno, a breve firmeremo il primo contratto da professionista, mister De Rossi lo stima. Darboe, rispetto a Maissa, ha un anno di più, ha avuto richieste nei mesi scorsi, ma di comune accordo con la Roma abbiamo deciso di continuare il nostro percorso in Primavera. Nella passata stagione, Ebrima, è stato portato in panchina contro il Milan, segno evidente di una crescita del ragazzo: deve continuare su questa strada.