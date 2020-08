Massimo Ghini: “E’ il nostro Independence day: rivoglio Smalling”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – L’attore e tifoso romanista Massimo Ghini ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Tra gli argomenti trattati la cessione della Roma. Ecco le sue parole:

Massimo Ghini, le piace questo paragone (Sui social, sono nati diversi fotomontaggi con il volto di Ryan Friedkin e la locandina del film Independence Day)?

Moltissimo. Ieri sera ho trasformato la casa dove alloggio in questo periodo nella Curva Sud, con qualche amico. Sia per l’importanza della partita contro il Siviglia, ma anche e soprattutto per festeggiare quello che spero sia l’inizio di una nuova era per la Roma e per i suoi tifosi.