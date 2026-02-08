La Roma si avvicina alla sfida di lunedì contro il Cagliari con più di un’incognita, soprattutto in difesa. Tra acciacchi fisici e scelte obbligate, il match dell’Olimpico potrebbe diventare un crocevia non solo tecnico, ma anche economico per il club giallorosso.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Mario Hermoso è in forte dubbio dopo la contusione al piede rimediata nell’allenamento di venerdì. In caso di forfait dello spagnolo, Daniele Ghilardi è il principale candidato a partire titolare sul centrosinistra della difesa. Il classe 2003, arrivato dall’Hellas Verona, ha trovato sempre più spazio nelle ultime settimane grazie alla fiducia di Gian Piero Gasperini, mostrando segnali di crescita costante.

La partita contro il Cagliari potrebbe però incidere anche sul futuro del difensore. L’accordo tra Roma e Verona, stipulato a luglio, prevede infatti l’obbligo di riscatto al primo punto conquistato dai giallorossi nel mese di febbraio. Dopo i 2,5 milioni già versati per il prestito oneroso, un risultato utile lunedì sera farebbe scattare il pagamento di ulteriori 9 milioni di euro a favore del club scaligero.