In vista del primo match in Coppa Italia della Roma, nella stagione 2025/26, Ghilardi parla ai microfoni di Mediaset nel pre-partita.

Le parole di Ghilardi :

Sul percorso che vuole fare la Roma in Coppa Italia:

“Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, giochiamo per vincere e passare il turno”.

Avete riguardato il gol di Simeone nella prima sconfitta delle 7 in campionato? Anche perché si pensa a dove sarebbe la Roma con qualche punto in più.

“Con i se sarebbe più facile. Non lo abbiamo riguardato, è successo tanto tempo fa e secondo me siamo anche cresciuti. Daremo il massimo per batterli”.