ULTIM'ORA
Roma, ora la Champions è in bilico: il ko di Como pesa più della classifica Serie A, Lazio-Milan 1-0: decide Isaksen la sfida dell’Olimpico Gasperini replica a Fàbregas: “Como forte, ma non stimo certi comportamenti” Roma, domani la ripresa a Trigoria: testa già al Bologna in Europa League Ghilardi: “I nostri obiettivi sono l’Europa League e il quarto posto” Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra” Fabregas: “Gasperini? Io anche se l’altra squadra mi ha massacrato vado sempre a salutare” Gasperini: “Wesley? Non c’è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni” Diao: “Lavoriamo tanto con lo staff tecnico” Da Cunha: “Cerchiamo sempre di fare male alle altre squadre in ogni modo”
INTERVISTE

Ghilardi: “I nostri obiettivi sono l’Europa League e il quarto posto”

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 15/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Ghilardi: “I nostri obiettivi sono l’Europa League e il quarto posto”

La Roma cade 2-1 in casa del Como e abbandona la zona Champions League, scivolando addirittura al sesto posto in classifica e a -3 proprio dai lariani quarti. Al termine della partita Daniele Ghilardi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di cronisti.

Di seguito le parole del giocatore della Roma: 

GHILARDI A DAZN

Com’è il clima nello spogliatoio?
“Come ha detto il mister le cose non ci stanno andando bene ultimamente. Noi abbiamo due obiettivi: uno è l’Europa League e l’altro è arrivare in Champions tramite il campionato. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Resettiamo dopo questa brutta sconfitta perché era un scontro diretto, però continuiamo a dare il massimo. Resettiamo e continuiamo a lavorare”.

Avete preso gol nelle situazioni più semplici?
“Abbiamo preso gol a difesa schierata e dovevamo fare meglio, ci lavoreremo. Ce lo aspettavamo che girassero molto e cercassero di toglierci riferimenti. Ci siamo anche riusciti in parte, però non è andata come volevamo, ma ci rialzeremo”.

Come sono stati i mesi iniziali in cui sei stato molto fuori? Come stai ora?
“Mi sento bene. Arrivo in partita tranquillo e per me è importante. All’inizio non trovavo spazio ma lo sapevo quando ho firmato che non sarei partito tra i titolari. Ho aspettato il mio momento e cerco di dare sempre il massimo per ottenere il posto”.

GHILARDI IN CONFERENZA STAMPA

Che momento state vivendo?
“Guardando i risultati si può dire che sia un momento complicato. Noi siamo metallizzati, bisogna resettare ora e giovedì c’è una partita importante in Europa League”.

 

 

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180051 articoli

ARTICOLI CORRELATI