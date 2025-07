Corriere dello Sport – Ghilardi è il prototipo di giocatore che mette d’accordo tutti: Gasperini per caratteristiche, Massara per costo ed età, Ranieri perché ha esperienza ed è italiano. Il centrale del Verona ha fisico, personalità e non teme gli uno contro uno che piacciono al tecnico giallorosso. La Roma ha messo sul piatto 10 milioni.