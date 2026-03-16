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Ghilardi: “Champions? Sappiamo cosa fare. Adesso resettiamo, così ci rialzeremo”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 16/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ghilardi: “Champions? Sappiamo cosa fare. Adesso resettiamo, così ci rialzeremo”

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Adesso ci sarà da reagire, perché giovedi arriva il Bologna e la Roma punta ai quarti di finale di Europa League. Tornerà N’Dicka, che ieri era squalificato, e Daniele Ghilardi si contenderà una maglia da titolare con Mario Hermoso. “Le cose ultimamente non ci stanno andando molto bene – dice il difensore giallorosso – Però abbiamo ancora in testa i nostri obiettivi: l’Europa League e arrivare in Champions. Dobbiamo resettare e continuare a dare il massimo. Guardando i risultati sembra complicato, ma sono sicuro che ci rialzeremo”.

Anche se la sconfitta di ieri comunque brucia. E parecchio. “Ci aspettavamo che loro girassero molto, che cercassero di toglierci riferimenti. Abbiamo cercato di contenerli; in parte ci siamo riusciti. Il gol del pari? Una situazione a difesa schierata, dovevamo fare meglio”. Infine il suo percorso: “Mi sento bene, sono tranquillo. All’inizio non trovavo spazio, ma sapevo di non partire titolare. Ho aspettato il mio momento e ora cerco di dare il massimo”.

#asr #asroma #Daniele Ghilardi

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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