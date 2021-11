Ghana, Felix non compare nei 24 convocati: è dichiarato come indisponibile

Felix Afena-Gyan è ufficialmente out dalla spedizione del Ghana per le sfida contro Etiopia e Sud Africa. L’attaccante della Roma non figura nella lista dei 24 della Nazionale africana ed è stato dichiarato come “indisponibile“.

Portieri: Joseph Wollacott (Swindon Town), Lawrence Ati-Zigi (St.Gallen), Manaf Nurudeen (Eupen), Richard Attah (Hearts of Oak);

Difensori: Andy Yiadom (Reading FC), Philemon Baffour (Dreams FC), Baba Abdul Rahman (Reading FC), Montari Kamaheni (Ashdod), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (Strasbourg), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Ismail Abdul Ganiyu (Asante Kotoko);

Centrocampisti: Baba Idrissu (Real Mallorca), Mubarak Wakaso (Shenzhen F.C), Edmund Addo (Sheriff Tiraspol), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Daniel Kofi Kyere (FC St. Pauli);

Esterni: Andre Ayew (Al Sadd), Jordan Ayew (Crystal Palace), Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC), Kamal Deen Sulemana (Rennes), Samuel Owusu (Al Fayha);

Attaccanti: Richmond Boakye-Yiadom (Beitar Jerusalem), Caleb Ekuban (Genoa).

Infortunati: Jonathan Mensah e Thomas Partey.

Indisponibile: Felix Afena Gyan.