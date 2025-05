Scene surreali quelle andate in scena ieri sera a Bergamo durante Atalanta-Roma, match decisivo per la corsa alla prossima Champions League. Al Gewiss Stadium la tensione era già alle stelle dopo il gol del 2-1 firmato da Sulemana, ma a infiammare ulteriormente gli animi ci ha pensato un tifoso nerazzurro con un gesto tanto assurdo quanto provocatorio.

Un supporter atalantino ha scavalcato le barriere ed è entrato in campo durante l’esultanza per il gol. Non si è limitato a correre sotto la curva, ma si è diretto verso il portiere giallorosso Mile Svilar, ha raccolto una palla, ha mimato un rigore e ha “segnato”, esultando platealmente in faccia al numero 1 romanista.

Una provocazione che ha fatto perdere la testa a Svilar, furioso per quanto appena accaduto in campo e ora anche provocato da un invasore. Il portiere ha reagito con uno spintone, dando il via a un momento di grande tensione subito sedato dai giocatori dell’Atalanta e dagli steward, che hanno evitato il peggio. Sugli spalti qualcuno ha riso, ma le immagini resteranno a lungo come esempio di una serata folle.