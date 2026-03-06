Gestione Soulé: la Joyita fa terapie e punta il Como

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Da circa tre settimane Matias Soulé si è messo al lavoro per cercare di combattere una volta per tutte la pubalgia. Il percorso della Joyita, ancora il miglior marcatore con i suoi 7 gol, è ovviamente a ostacoli. Prima di dare forfait contro la Cremonese, infatti, non aveva saltato neppure una gara delle 34 disputate dalla squadra in tutte le competizioni. Dopo lo spezzone di Napoli i medici gli hanno però consigliato di allontanarsi dal gruppo: la pubalgia si è aggravata proprio a forza di stringere i denti e giocare sopra il dolore.

Dover rinunciare a Roma–Juve gli è costato molto in termini emotivi, ma si è neso necessario fermarlo. D’ora in avanti, con il ritorno del triplo impegno settimanale, il bisogno di Soulé tornerà a farsi sentire. Il piano di recupero prevede il ritorno in gruppo lunedì, per puntare con decisione verso Como, dove il 15 marzo la Roma giocherà l’ennesimo scontro ad alta quota.