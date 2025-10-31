In vista del big match di San Siro tra Milan e Roma, valido per la decima giornata di Serie A e in programma domenica 2 novembre alle 20:45, arrivano le parole di un ex giallorosso che conosce bene l’ambiente capitolino. Gervinho, intervistato da BonPari.ci, ha espresso grande fiducia nella squadra di Gasperini, pur sottolineando la necessità di una prestazione di altissimo livello per tornare da Milano con i tre punti.

L’ex attaccante ivoriano ha analizzato così il momento delle due formazioni: “Milan-Roma è uno degli scontri più importanti della Serie A. Entrambe le squadre sono in buona forma. La Roma è seconda, a pari punti con il Napoli, e una vittoria a Milano potrebbe portarla in testa con un piccolo margine di vantaggio”.

Gervinho ha poi aggiunto: “La squadra è solida, difende bene e trova sempre il gol decisivo. Finora la formula ha funzionato, ma contro il Milan servirà un ulteriore salto di qualità. La sconfitta con l’Inter ha mostrato i limiti contro le grandi, e questo match dirà molto sulle reali ambizioni della Roma”.

Infine, l’ex numero 27 ha espresso il suo pronostico: “Sarà dura perché anche il Milan è in forma e punta al vertice, ma vedo la Roma vincente. In alternativa, un pareggio sarebbe comunque un buon risultato”.