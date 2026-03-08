CORRIERE DELLA SERA (Davide Stoppini) – “Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così, che abbiamo noi prima di andare a Genova”. Con le parole della sua ‘Genova per noi’ lo straordinario cantautore Paolo Conte potrebbe raccontare l’avvicinamento della Roma alla gara odierna. A Genova, appunto. Contro De Rossi, ma soprattutto contro sé stessa, i ricordi, la testa, il gol di Gatti, i rimpianti e gli infortuni. “Se arrivi con tutti questi pensieri corri il rischio di perdere – ha spiegato Gian Piero Gasperini.

Anche perché la classifica racconta di un aggancio del Como e di una Juventus che si è messa in scia. E allora Gasp s’è trasformato in psicologo: “Quando prendi gol nel finale pesa molto di più. Ma qui o si sceglie di parlare delle rimonte, oppure di come sei arrivato a stare sul 3-1, delle prestazioni fatte. Dipende tutto da ciò che si vuole vedere”.

Anche in termini di organico, l’ultimo ko di Dybala è una mazzata. “Adesso tutte le partite sono determinanti. Lo è l’Europa League, ma capita in mezzo a un campionato che sta entrando nella fase decisiva. Dovremo essere bravi a restare dentro agli obiettivi, poi a maggio si deciderà tutto”. Non resta che appoggiarsi a Donyell Malen, allora: “I calcoli fatti in anticipo non servono a nulla. E bisogna utilizzare tutta la rosa. Vaz è l’alternativa di Malen, ci sarà bisogno di lui e anche di Arena”.

Si può anche discutere di Totti e disquisire di infortuni: “Sarebbe presuntuoso parlare di medicina, ma dover rinunciare per tanto tempo a questi giocatori è pesante”. Ma forse è meglio stare sulle scelte di formazione: in avanti Venturino con Malen e uno tra Cristante (favorito) e Pellegrini. Obiettivo vincere. E tornare a Roma con altre facce.