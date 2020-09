Genoa, Zappacosta: “Voglio riscattarmi. Vengo da due stagioni complicate, soprattutto lo scorso anno con l’infortunio”

Davide Zappacosta, terzino del Genoa, è stato intervistato dal sito ufficiale del Grifone ed ha parlato anche di questa sua nuova stagione. Le sue parole:

“E’ stata una trattativa lampo, mi ha chiamato il mio procuratore un giorno prima dicendomi che c’era l’opportunità Genoa. Io sinceramente non ho avuto dubbi, cercavo una piazza del genere per giocare. Arrivavo da due annate difficili, la scelta è stata semplice. Ho tanta voglia di far bene, di aiutare la squadra. Sono arrivato con determinazione, fortunatamente siamo partiti col piede giusto, spero di continuare così per toglierci tante soddisfazioni“.

Rivincita personale al Genoa?

No, ma io e il Genoa abbiamo questa voglia di riscatto in comune. Vengo da due stagioni complicate, specialmente lo scorso anno con l’infortunio. Non è mai semplice recuperare, sto lavorando e voglio togliermi soddisfazioni.