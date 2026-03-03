Settimana delicata in casa Genoa, in vista della sfida contro la Roma.

L’infermeria del Genoa, ad una settimana dalla sfida contro i giallorossi si riempie. Tra problemi muscolari e condizioni ancora da valutare, il tecnico rossoblù, De Rossi, rischia di dover rivedere i suoi piani proprio nel momento più importante.

Settimana scorsa nella sfida contro il Torino vinta per 3 a 0, si era fermato per un problema l’esterno destro Norton-Cuffy. L’esterno inglese, classe 2004, aveva riportato un leggero fastidio al flessore. Data la situazione, non ha partecipato alla trasferta di Milano contro l’Inter ed è ancora in dubbio per il match contro i giallorossi. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, la probabilità di vederlo in campo domenica è alta ma non è ancora certa. Sicura sarà invece l’assenza di Otoa. Anche il trequartista in prestito proprio dalla Roma, Baldanzi va verso il forfait, per un risentimento muscolare nella sfida contro l’Inter che l’ha portato ad essere sostituito al 66′ minuto da Messias.