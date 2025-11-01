Genoa, svolta in panchina: via Vieira, in pole De Rossi, Vanoli e Gotti

In casa Genoa è cambiato tutto in un lampo. Dopo giorni di riflessioni e una fiducia sempre più traballante, il club rossoblù sembra pronto a separarsi da Patrick Vieira, il tecnico francese arrivato in estate e ora a un passo dall’addio.

Solo poche ore prima, dopo il confronto di venerdì 31 ottobre con il nuovo direttore sportivo Lopez, la società aveva deciso di concedergli un’ultima chance: restare in panchina almeno fino alla sfida contro il Sassuolo. Una decisione maturata anche grazie alla vicinanza dello spogliatoio, che aveva provato a fare scudo intorno all’allenatore.

Ma nella notte qualcosa è cambiato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’intesa si è rotta definitivamente, e l’addio tra Vieira e il Genoa sembra ormai solo una questione di ore.

In attesa del nuovo tecnico, contro il Sassuolo sarà Mimmo Criscito a guidare la squadra. Intanto, per la panchina del Grifone, sono già partiti i contatti: De Rossi, Vanoli e Gotti sono i primi nomi finiti sul tavolo della dirigenza.