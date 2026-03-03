Non arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria del Genoa in vista della sfida contro la Roma. A pochi giorni dalla trasferta di Marassi, in programma domenica 8 marzo, le condizioni di Tommaso Baldanzi tengono in apprensione lo staff rossoblù e rischiano di incidere sulle scelte di formazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista di proprietà della Roma, attualmente in prestito al Genoa, si è fermato durante l’ultima gara disputata a San Siro contro l’Inter per un problema muscolare alla coscia sinistra. Gli esami clinici hanno evidenziato un fastidio al retto femorale e nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad accertamenti più approfonditi per chiarire l’entità dell’infortunio.

Si teme un possibile stiramento, ipotesi che renderebbe molto complicata la sua presenza proprio contro la Roma. Una beffa per Baldanzi, che avrebbe affrontato il suo club di appartenenza, e un grattacapo in più per lo staff tecnico ligure, chiamato ora a valutare soluzioni alternative in vista di un match delicato.