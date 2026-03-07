Pagine Romaniste (G. Rufino) – Dopo l’amaro pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Juventus, la Roma è pronta a tornare in campo per una sfida delicata che potrebbe incidere in maniera importante sulla corsa europea dei giallorossi. La squadra capitolina è chiamata a reagire e a trovare punti pesanti in una trasferta storicamente complicata.

Domenica 8 marzo alle ore 18:00, allo stadio Luigi Ferraris, la Roma affronterà il Genoa in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. I giallorossi cercheranno di dare continuità ai risultati e di mantenere il passo delle squadre davanti in classifica, mentre i rossoblù proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la formazione capitolina.

La partita potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica della Roma: con il campionato entrato nella sua fase più calda, ogni punto diventa fondamentale per restare agganciati alla zona Champions e continuare a inseguire gli obiettivi stagionali.



DOVE VEDERE GENOA-ROMA

La partita di Serie A tra Roma e Genoa sarà visibile su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

ARBITRA COLOMBO. AL VAR MAZZOLENI

Il match contro il Genoa sarà diretto da Colombo, Rossi-Vecchi ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Bonacina. In sala VAR ci sarà Mazzoleni coadiuvato da Manganiello nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi, Martin; Ekuban, Vitinha; Colombo.

A disp.: Leali, Siegrist, Sommariva, Amorim, Zätterström, Onana, Sabelli, Messias, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure.

All: Daniele De Rossi.

In dubbio: Norton- Cuffy, Otoa.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Baldanzi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Pellegrini, Venturino; Malen.

A disp.: Gollini, De Marzi, Zelezny, Angelino, Ghilardi, Ziolkowski, El Aynaoui, Cristante, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

All.: Gian Piero Gasperini.

In dubbio: -.

Diffidati: Mancini, Ndicka, El Aynaoui.

Squalificati: Wesley.

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Hermoso, Dybala.