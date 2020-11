Genoa-Roma, le probabili formazioni. In porta Pau Lopez. Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral

Pagine Romaniste – La Roma torna in campo dopo aver acquisito la testa della classifica in Europa League grazie alla vittoria rotonda ai danni del Cluj per 5-0. Nella settima giornata di campionato i giallorossi dovranno vedersela contro il Genoa di Maran che ha bisogno di punti vista la classifica deficitaria. Fonseca dovrebbe schierare la formazione tipo con un unico dubbio che si trascinerà fino a poco prima del calcio d’inizio: Mirante non è al meglio e, qualora non dovesse farcela toccherebbe a Pau Lopez. In difesa dovrebbe riafatare Kumbulla, quindi spazio al trio consolidato Mancini, Smalling, Ibanez. Centrocampo confermato con Spinazzola, Veretout, Pellegrini e Karsdorp con quest’ultimo che dovrebbe spuntarla su Peres. Scelte obbligate lì davanti vista l’assenza di Dzeko e Carles Perez: il trio sarà composto da Pedro, Mkhitaryan e Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA CFC (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Bani, Goldaniga, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Pjaca; Scamacca.

A disposizione: Marchetti, Paleari; Masiello, Czyborra, Ghiglione, Pellegrini; Lerager, Melegoni, Radovanovic, Zajc; Destro, Parigini.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Zapata, Zappacosta, Shomurodov, Males, Sturaro.

Allenatore: Rolando Maran.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Farelli, Mirante; Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres; Cristante, Villar, Darboe, Podgoreanu.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Diawara, Calafiori, Pastore, Zaniolo, Dzeko, Carles Perez, Milanese.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Tolfo, Rocca.

IV Uomo: Serra.

Var: Pairetto.

Avar: Tegoni.

