Genoa-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Kumbulla in difesa, Pellegrini a centrocampo. Zaniolo dietro Abraham e Shomurodov

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Uniti come un sol uomo per uscire dalla tempesta. Scivolata nella laguna contro il Venezia prima della sosta per le Nazionali, la Roma inizia l’ultimo sprint del 2021. Nove appuntamenti in un mese, tra cui quelli con Inter – 4 dicembre – ed Atalanta, il 18, e gli impegni di Conference League, giovedì lo Zorya e la fredda trasferta di Sofia contro il CSKA, dopo la sfida con l’Inter.

Si partirà però da Genova, dalla sponda rossoblù – quella blucerchiata concluderà il tour de force all’Olimpico – fresca di avvicendamento. Con una sola vittoria – a settembre contro il Cagliari – la proprietà statunitense del Genoa ha inevitabilmente sollevato dall’incarico Davide Ballardini. Il tecnico italiano è stato sostituito da Andrij Shevchenko, reduce dall’esperienza come commissario tecnico dell’Ucraina. Nelle ultime quattro gare il Grifone ha ottenuto una sconfitta (3-2) contro il Torino – avversario nella prossima settimana della Roma – e pareggi contro Spezia (1-1), Venezia (0-0) e Empoli (2-2).

Il Genoa andrà alla ricerca dei tre punti per cominciare la missione salvezza, mentre la Roma – dopo la vittoria della Juve con la Lazio – è scivolata al settimo posto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-ROMA

Mancando di tutti e due – oltre che di Spinazzola – i terzini sinistri, Mourinho si vede costretto a confermare la difesa a tre, come visto a Venezia. Dalla Nazionale Kumbulla è rientrato acciaccato (risentimento muscolare) dopo la sfida di Wembley contro l’Inghilterra di Abraham. Ha recuperato – anche se non al cento per cento – ma sarà comunque della gara dall’inizio. Sino al primo pomeriggio di oggi, il candidato per il centro della difesa era Cristante. Il centrocampista, però, è risultato positivo al Covid. L’azzurro non è il solo. Anche il tampone molecolare di Villar ha dato lo stesso esito.

L’assenza di Cristante apre quindi un buco a centrocampo vicino a Veretout. Con il francese a formare la diga di centrocampo ci sarà Pellegrini. Costretto a rinunciare alla chiamata in Nazionale per l’infiammazione del ginocchio sinistro, è pronto ad andare in soccorso della Roma, bisognosa più che mai della presenza del capitano.

Sugli esterni sicuro Kardsorp a destra, l’ex El Shaarawy è invece ancora una volta favorito su Mkhitaryan. Ad agire dietro Abraham e all’altro ex Shomurodov spetterà a Zaniolo, di ritorno dal 1′ dopo l’esclusione a Venezia. Messo alle spalle l’affaticamento – motivo per cui anche lui non è stato a disposizione del c.t. Mancini – Nicolò andrà alla ricerca del primo gol in campionato.

Non sarà un esordio facile per Shevchenko. Alla prima da allenatore di club, Sheva dovrà subito far fronte a diverse assenze. Il tecnico rossoblù non potrà infatti contare su Criscito. Il capitano ha avvertito un problema muscolare. Stesso infortunio che ha colpito anche una pedina del reparto avanzato – Caicedo – che come l’esterno ne avrà fino a metà dicembre. Ancora ai box anche l’ex Roma Destro, fermo dalla sfida proprio contro il Venezia di fine ottobre. Indisponibile inoltre anche Kallon.

In attacco ci sarà quindi Pandev ed uno tra Bianchi (classe 2000) e Buksa, polacco 18enne. Favorito il primo. In difesa, invece, Biraschi, Vasquez e Masiello. Centrocampo con Cambiaso e Sturaro laterali, al centro Badelj, Galdames e Rovella.

DOVE VEDERE GENOA-ROMA

La sfida tra Genoa e Roma sarà visibile su Dazn. Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45. Il collegamento con il pre-partita comincerà circa alle 20:15. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

GENOA-ROMA, ARBITRA IRRATI: POSITIVI I PRECEDENTI

Massimiliano Irrati sarà l’arbitro di Genoa–Roma. Alberto Tegoni e Vittorio Di Gioia gli assistenti. Gianluca Manganiello il quarto uomo. Al Var Luca Pairetto, Stefano Alassio all’Avar.

Sono 18 le gare dirette da Irrati della Roma, la prima è proprio un Genoa–Roma. L’esordio – nella stagione 2013-14 – non fu positivo visto che i giallorossi persero 1-0, puniti nel finale dell’ultima gara di campionato dal greco Gianni Fetfatzidis. Tolto l’amaro primo incontro, il resto delle partite ha visto prevalere i giallorossi per 8 volte, 6 invece i pareggi e quattro le sconfitte. L’ultimo incrocio tra Irrati e la Roma è dello scorso aprile, quando i giallorossi di Fonseca persero (3-2) in trasferta contro il Cagliari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA FC (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Cambiaso; Badelj, Galdames, Rovella, Sturaro; Pandev, Bianchi.

A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Melegoni, Touré, Ghiglione, Buksa, Behrami.

Allenatore: Andrij Shevchenko.

Indisponibili: Criscito, Caicedo, Vanheusden, Maksimovic, Bani, Hernani, Fares, Destro.

Diffidati: Biraschi.

Squalificati:-.

AS ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Smalling, Tripi, Diawara, Darboe, Zalewski, Perez, Mkhitaryan, Felix, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Vina, Calafiori, Cristante.

Diffidati: Cristante, Veretout, Mancini, Karsdorp.

Squalificati: -.



Arbitro: Irrati.

Assistenti: Tegoni-Di Gioia.

IV Uomo: Manganiello.

Var: Pairetto.

Avar: Alassio.