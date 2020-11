Genoa-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Mkhitaryan e Pedro a sostegno di Mayoral

Pagine Romaniste – La Roma si prepara ad affrontare il Genoa nella settima giornata di Serie A, prima dello stop per il periodo dedicato alle Nazionali. A Marassi Fonseca conferma l’ormai collaudato 3-4-2-1 con Mirante tra i pali. A difendere la porta giallorossa, davanti all’estremo difensore, ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, con Pellegrini e Veretout in mezzo al campo. In attacco – dopo la positività di Dzeko al Covid – ci sarà Borja Mayoral che sarà supportato da Mkhitaryan e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola: Mkhitaryan, Pedro; B.Mayoral.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.