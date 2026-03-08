La Roma riparte da Marassi. Dopo il pareggio amaro maturato nel finale contro la Juve, i capitolini cercano immediatamente riscatto nella sfida contro il Genoa. La squadra di Gian Piero Gasperini si presenta in Liguria forte di una prestazione convincente, ma con la consapevolezza che serviranno punti pesanti per restare agganciata alla zona Champions. Dall’altra parte c’è il Grifone allenato da Daniele De Rossi, per il quale la gara ha inevitabilmente un sapore speciale, così come per lo stesso Gasp.
Un incrocio di storie che mette di fronte tecnici con obiettivi diversi ma altrettanto cruciali: i rossoblù inseguono punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre la compagine romanista punta a rispondere a Como, Juventus e Napoli e a tornare al quarto posto in solitaria. Di seguito, le probabili formazioni dei giallorossi, che alle 18 scenderanno in campo agli ordini del signor Andrea Colombo della sezione di Como.
La Gazzetta dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Pellegrini, Venturino; Malen. All. Gasperini.
Corriere dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Koné, Pisilli, Rensch; Cristante; Pellegrini, Malen. All. Gasperini.
Tuttosport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pellegrini, Pisilli; Malen. All. Gasperini.
Il Messaggero
Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Corriere della Sera
Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino, Cristante; Malen. All. Gasperini.