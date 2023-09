Alberto Gilardino ha diramato la lista dei convocati che prenderà parta della sfida contro la Roma in programma questa sera alle ore 20:45. Il tecnico del Genoa ritrova Junior Messias: per l’ex Milan finora ancora nessuna apparizione. Out invece Ekuban. Questa la lista completa:

CONVOCATI GENOA

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Matturro, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Gudmunsson, Messias, Retegui, Puscas