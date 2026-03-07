Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati.
Ancora out Matias Soulè e Mario Hermoso, oltre ai lungo degenti Paulo Dybala, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. Squalificato Wesley,
Di seguito la lista convocati:
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza