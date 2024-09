Daniele De Rossi ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di Marassi con il Genoa, in programma domani alle 12:30. Non recupera Enzo Le Fée, mentre ci saranno Pellegrini e Dovbyk, così come Baldanzi, dopo aver smaltito la botta presa in U21. Out Zalewski.

