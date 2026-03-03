Si avvicina l’appuntamento tra Genoa e Roma, in programma domenica alle 18 allo stadio Ferraris, e non mancano le novità dall’infermeria. La gara rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, ma il tecnico dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti.

Secondo quanto riportato su X da Gianluca Di Marzio, Tommaso Baldanzi non sarà a disposizione per la sfida contro i giallorossi a causa di un risentimento muscolare. Per l’ex della partita non c’è stato margine di recupero in extremis e salterà dunque l’incrocio contro la sua ex squadra. Restano invece da valutare le condizioni di Otoa, alle prese con una distorsione alla caviglia, e di Norton-Cuffy, fermato da un risentimento muscolare al flessore della coscia destra.

Daniele De Rossi dovrà quindi ridisegnare alcune soluzioni in vista del match contro il Genoa, con l’obiettivo di non perdere equilibrio in una trasferta che si preannuncia intensa e combattuta.