Si avvicina la sfida tra Genoa e Roma, in programma allo stadio Ferraris per la 28ª giornata di Serie A. A tre giorni dal match contro la squadra allenata da Daniele De Rossi, l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo, fischietto della sezione di Como. Per il direttore di gara sarà il quarto incrocio stagionale con la Roma: nei precedenti di questa stagione i giallorossi hanno ottenuto una vittoria contro la Fiorentina e due pareggi contro Milan e Napoli.

Nel complesso, i precedenti tra Colombo e la Roma sono sei oltre a quelli di questa stagione e si dividono tra tre vittorie e tre pareggi per i giallorossi. A completare la squadra arbitrale per la sfida contro il Genoa ci saranno gli assistenti Rossi M. e Vecchi, con Bonacina nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Paolo Silvio Mazzoleni, mentre Gianluca Manganiello sarà l’AVAR.