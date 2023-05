Una sola stagione in Serie B, poi l’immediato ritorno. Il Genoa è promosso in Serie A. Con la vittoria per 2-1 contro l’Ascoli, la squadra di Alberto Gilardino ha vinto il campionato cadetto. Tra i protagonisti dei rossoblù c’è Kevin Strootman. L’ex centrocampista della Roma ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni. Da Wijnaldum, a Torosidis fino a Juan Jesus: sono tanti i messaggi che la Lavatrice ha ricevuto per la grande annata.