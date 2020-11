Genoa, Maran: “La Roma non ha mai perso e sta mettendo in difficoltà tutti”

La Roma vince 3-1 a casa del Genoa grazie alla tripletta di Mkhitaryan e si porta a 14 punti in classifica. Il tecnico dei rossoblù, Rolando Maran, ha commentato la sconfitta nel post-partita. Queste le sue parole:

“Abbiamo incontrato una grande squadra in un momento per noi difficile. Siamo andati sotto nell’ultimo secondo del primo tempo e questo ci poteva condizionare. Invece siamo entrati in campo cambiando qualcosa e prendendoci il pareggio, poi per mancanza di lucidità abbiamo concesso due reti in maniera troppo facile. Abbiamo dato il massimo ma se ti manca la gamba per fare pressione non è semplice soprattutto contro una squadra come la Roma che non ha mai perso e sta mettendo in difficoltà tutti. Dobbiamo crescere tutti sotto ogni punto di vista. Dobbiamo riuscire a trovare una nostra identità, che arriverà quando avremo la gamba, e allora tutto sarà più facile. Ora dobbiamo lavorare bene, sapevamo che sarebbe stato un mese difficile, cerchiamo di farci trovare pronti dopo la sosta quando ripartirà il nostro campionato. Finora è stato un campionato ad handicap per noi e dobbiamo riuscire a farlo ripartire con grande convinzione”.